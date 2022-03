Hogwarts Legacy per Switch sarà nativo o cloud?

Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno confermato la scorsa settimana che Hogwarts Legacy, l'ambizioso titolo di gioco di ruolo open world ambientato nel magico universo di Harry Potter mostrato nello recente State of Play, sarà lanciato anche per Nintendo Switch.

Tutto indica che potrebbe trattarsi di una versione nativa e non di una Cloud Version come è successo in passato con Marvel's Guardians of the Galaxy o Control Ultimate Edition, sebbene Chandler Wood, community manager di Avalanche, non abbia voluto chiarire questo dubbio in un recente post su Twitter.

Wood, alla domanda di un fan ha commentato: "Non abbiamo ulteriori dettagli in questo momento oltre a confermare che sì, Hogwarts Legacy sta arrivando su Switch". Secondo il comunicato ufficiale della scorsa settimana, il titolo dovrebbe raggiungere la console ibrida nello stesso periodo di tempo, ovvero Natale 2022, anche se per ora dovremo aspettare per scoprire maggiori dettagli sulla natura di questa versione.

We don't have anymore details right now except to confirm that yes, Hogwarts Legacy is coming to the Switch. — Chandler Wood (@FinchStrife) March 18, 2022

