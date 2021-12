Hogwarts Legacy avrà presto un trailer per un insider che svela anche finestra di lancio e modalità multiplayer

Uno dei giochi più attesi per il prossimo anno è, senza dubbio, Hogwarts Legacy. Il titolo di Avalanche Studios è in sviluppo da un po' di tempo, anche se il suo annuncio ufficiale è arrivato lo scorso anno. Dopo un'accoglienza molto positiva da parte del pubblico, dal momento che il gioco ha molti ruoli per essere un'opera all'altezza dell'universo in cui è ambientato, lo studio di sviluppo ha deciso di posticipare la sua uscita al prossimo anno. Da allora, non abbiamo visto nient'altro del gioco, ma sembra che presto verrà rilasciato un nuovo trailer per Hogwarts Legacy.

La persona che ha iniziato a condividere questo rumor è stato il noto utente Twitter AccNGT, che ha pubblicato le prime immagini di Star Wars Eclipse prima del suo annuncio ufficiale, o che ha parlato del caotico sviluppo di GTA 6. Questa volta È proprio attraverso un tweet in cui scrive che lo sviluppo del titolo è sulla buona strada e che si aspetta il trailer a breve (senza specificare quanto presto).

Non solo ma in un tweet dello scorso mese, l'insider avrebbe svelato l'eventuale finestra del gioco (tra l'estate e la fine del 2022), nonché la presenza di un comparto multiplayer.

I'll put back all the info I have about this game: Aiming for a release Summer / End 2022. Includes multiplayer. Post-launch content planned. They are still working on writing some minor parts of the game. #HogwartsLegacy https://t.co/o4a5JXp792 — AccNGT (@AccNgt) November 10, 2021

Anyway, things got moving for #HogwartsLegacy today, I'm expecting the trailer very soon. — AccNGT (@AccNgt) December 14, 2021

Ad oggi si tratta di semplici rumor in quanto né Warner Bros e nemmeno Avalanche Studios hanno detto nulla a riguardo. Non solo ma si vocifera che il gioco verrà mostrato durante uno State of Play che dovrebbe arrivare proprio questo mese. Staremo a vedere.

