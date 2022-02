Hogwarts Legacy spunta il possibile mese di uscita

Warner Bros. ha detto chiaramente che Hogwarts Legacy uscirà quest'anno, senza fornire una finestra di lancio un minimo più specifica, ma sembra che ci sia un indizio a tratti molto specifico non solo su una finestra temporale, ma in giorni precisi dell'anno.

Uscirà un artbook dedicato al gioco, "The Art and Making of Hogwarts Legacy", in data 6 settembre 2022. Questo farebbe presagire un'uscita del gioco vicina alla data summenzionata, e una data importante nel mondo di Harry Potter è quella del primo giorno di settembre, il giorno in cui comincia l'anno scolastico (o accademico) ad Hogwarts, in lore. Uscire in quel giorno sarebbe effettivamente una mossa coerente un'iniziativa carina.

Hogwarts Legacy è andato incontro a dei problemi durante lo sviluppo, e Warner ha deciso di posticiparlo all'anno corrente, ma qualcuno pensa che verrà posticipato ulteriormente, finendo per ritrovarsi nella line-up del 2023 nonostante le conferme e rassicurazioni di Warner, complici le poche novità provenienti da Avalanche Software e l'aspettativa "tradita" di vederlo a uno State of Play... almeno per ora.

Sony infatti ha annunciato delle conferenze dedicate a singoli giochi di recente (Gran Turismo 7 e Ghostwire Tokyo) che si sono tenute a pochissimo tempo dal loro annuncio, dunque c'è ancora speranza per uno State of Play dedicato esclusivamente a Hogwarts Legacy entro la fine di febbraio, periodo in cui i rumor al riguardo erano molto insistenti.

Fonte: VGC