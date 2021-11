Hogwarts Legacy uscirà nel 2022 ma l'attesa potrebbe essere ancora lunga

Una nuova intervista ha suggerito che Hogwarts Legacy potrebbe essere pubblicato nel tardo 2022.

Rachel Wakely, general manager di Warner Bros., ha parlato con la rivista Toy World dell'IP di Wizarding World, e ha fatto riferimento a "due importanti uscite nel 2022". Il primo è l'imminente Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbeldore, che uscirà l'8 aprile. Il secondo è Hogwarts Legacy.

"Da quello che abbiamo visto, varrà la pena aspettare il lancio perché offrirà ai fan un modo unico per interagire con il franchise".

Ciò potrebbe suggerire che il gioco non uscirà fino a dopo Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbeldore.

In una dichiarazione pubblicata sui social media, l'editore ha ringraziato i fan per la loro reazione all'annuncio del gioco lo scorso anno.

"Creare la migliore esperienza possibile per tutti i fan del mondo dei maghi e dei videogiochi è fondamentale per noi, quindi stiamo dando al gioco il tempo di cui ha bisogno", si legge nella dichiarazione.

Sviluppato da Avalanche Software (Disney Infinity), Hogwarts Legacy è descritto come un gioco di ruolo open world che porta i giocatori oltre Hogwarts in luoghi nuovi e familiari, mentre "vivono il non scritto e intraprendono un pericoloso viaggio per scoprire una verità nascosta sui maghi".

È stato anche riferito che Hogwarts Legacy aggiungerà la possibilità per i giocatori di creare eroi transgender, a seguito delle controversie derivanti dai commenti fatti dalla creatrice della serie J.K. Rowling.

Fonte: VGC.