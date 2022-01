Hogwarts Legacy ha una finestra di lancio?

In rete sono comparsi nuovi rumor sul possibile periodo di uscita dell'atteso Hogwarts Legacy.

Nello specifico, gli ultimi rumor arrivano dal noto leaker AccountNGT, che afferma di "aspettarsi un lancio a settembre" per Hogwarts Legacy. Afferma anche che il prossimo trailer per il gioco sarà "basato sulle abilità" e uscirà a "febbraio/marzo" in un evento di Playstation.

AccountNGT ha riportato alcune indiscrezioni in passato che in seguito si sono rivelate veritiere. A dicembre, ha rivelato un'immagine di Star Wars Eclipse prima del suo annuncio ai The Game Awards 2021, ad esempio. Inoltre, sappiamo che Hogwarts Legacy punta ancora a un lancio nel 2021, grazie ai commenti fatti dal boss di WarnerMedia Jason Kilar. Pertanto, forse le informazioni di AccountNGT sono accurate.

On Hogwarts Legacy because some people have asked about that, expect a September release, next trailer based on skills / abilities in February / March (PlayStation event in any case) — AccountNGT (@accngt) January 29, 2022

Indipendentemente da questo, presto conosceremo la risposta, poiché dovremo solo aspettare fino alla fine di marzo per scoprire se sarà effettivamente così. Se marzo passerà senza alcun evento PlayStation e senza il trailer di Hogwarts Legacy focalizzato sulle abilità, potremo mettere a tacere questa voce.

