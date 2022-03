Hogwarts Legacy finalmente si mostra con un lungo video gameplay e tanti dettagli tra cui la finestra di lancio!

Ci siamo: lo State of Play dedicato a Hogwarts Legacy è qui e sono stati condivisi tantissimi dettagli sul gioco con un video gameplay che ha toccato vari punti del gioco tanto atteso dai fan. Il video ci ha permesso di vedere il gioco girare su PlayStation 5.

In Hogwarts Legacy saremo in grado di creare il nostro personaggio che verrà assegnato ad una delle quattro casate con il Cappello Parlante. Una volta entrati ad Hogwarts potremo assistere alle varie lezioni che si terranno e che serviranno a farci avanzare nelle nostre abilità. Portando a termine sfide saremo in grado di guadagnare punti XP che serviranno ad avanzare di livello.

Non mancheranno ovviamente i combattimenti: combinando le magie che abbiamo appreso saremo in grado di sconfiggere i nemici. Il nostro personaggio avrà anche diverse abilità e skill da utilizzare in modo da diventare sempre più potente. Anche il crafting sarà molto importante per il gioco: pozioni, equipaggiamento e bacchette, tutto può essere migliorato recuperando o acquistando materiali. Oltre alle attività ovviamente c'è una storia principale che ci accompagnerà lungo la nostra carriera da mago. La storia ruota attorno al personaggio che tenta di svelare una serie di segreti e misteri sotto la guida del Professor Fig, da una nascente ribellione di goblin a una forza corruttrice che si impadronisce delle creature. La presentazione implica anche che lo stesso personaggio potrebbe intraprendere un sentiero oscuro: possiamo infatti vederlo all'opera mentre usa la maledizione Avada Kedavra.

All'interno della scuola di magia potremo visitare le varie sezioni, ma Hogwarts nasconde tante stanze segrete che potremo scoprire solamente risolvendo diversi puzzle.

Al di fuori di Hogwarts potremo visitare una vasta zona, con negozi dove acquistare materiali o equipaggiamento e molto altro. Ovviamente potremo imparare anche a volare con la scopa in modo da viaggiare più velocemente per il grande mondo di gioco. Non solo, ma la "Room of Requirements" consentirà ai giocatori di creare il proprio spazio completamente personalizzabile dove saranno in grado di craftare pozioni e ottenere materiali.

Hogwarts Legacy avrà anche un sistema dinamico per quanto riguarda l'ambientazione che cambierà a seconda delle stagioni, senza contare che il personaggio sarà in grado di legare con altri maghi e creare così amicizie. Insomma, si tratta di un grande gioco pieno di attività per tutti i giocatori e sicuramente davvero ambizioso da quanto visto adesso.

Ora veniamo alla data di uscita: non è stata annunciata una data ufficiale, ma una finestra di lancio: Hogwarts Legacy sarà disponibile alla fine del 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S.

News in aggiornamento