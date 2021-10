Hollow Knight: un fan ha creato un bellissimo bestiario che include tutte le creature del gioco

Nell'attesa di mettere le mani su Hollow Knight Silksong i fan stanno cercando di passare il tempo nei modi più disparati. Ora, l'utente Reddit Max-Zilla ha condiviso un'immagine che mostra in sostanza tutte le creature che si possono incontrare in Hollow Knight.

Si tratta di un lavoro certosino: il giocatore ha registrato tutte le creature in un unico "bestiario" pubblicando addirittura tutte le statistiche dei nemici che il nostro protagonista incontra per strada.

Dai commenti apparsi su Reddit in molti affermano di non aver trovato proprio tutti i nemici, motivo in più forse per ricominciare una nuova run in attesa dell'uscita del prossimo capitolo. Hollow Knight Silksong non ha ancora ricevuto nuovi dettagli, ma recentemente un leak proveniente dal database di Nvidia GeForce Now avrebbe indicato la data di uscita del gioco.

Avete incontrato tutti i nemici e le creature presenti nel bestiario? Fatecelo sapere nei commenti se vi va.

Fonte: Reddit