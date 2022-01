Hollow Knight: Silksong arriverà quest'anno? La versione mobile di GOG avrebbe svelato un dettaglio

Se ciò fosse vero i fan di Hollow Knight possono ben sperare: Hollow Knight Silksong potrebbe essere lanciato presto, secondo la pagina GOG sui dispositivi mobile. Sebbene la pagina desktop mostri ancora una data TBA, l'accesso tramite dispositivo mobile rivela che la data potrebbe essere svelata presto con l'uscita fissata per quest'anno.

L'indizio è stato pubblicato nel subreddit Gaming Leaks and Rumours: ovviamente c'è sempre la possibilità che questa sia una finestra segnaposto e non un segno che un lancio è imminente, ma ci sono precedenti rumor tra cui una fuga di notizie a settembre che aveva annunciato una finestra di lancio nel 2022, quindi ora abbiamo due storie che indicano quest'anno.

Dopo aver saltato l'E3 lo scorso anno, è probabile che la pandemia abbia rallentato lo sviluppo come ha fatto per molti altri titoli. Hollow Knight Silksong è stato annunciato nel 2019 e da quel momento il team è stato molto silenzioso.

Per adesso quindi i fan possono solamente sperare in un'uscita quest'anno: non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte dello studio di sviluppo.