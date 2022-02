HoloLens 3, progetto cancellato? Microsoft smentisce la notizia

Nei giorni scorsi diverse testate giornalistiche hanno riportato la notizia su Microsoft e il progetto per HoloLens 3 apparentemente accantonato. Dagli articoli pubblicati, si parlava di problemi all'interno della divisione della realtà virtuale di Microsoft, asserendo che fonti vicine all'azienda avevano offerto informazioni. Tuttavia, da The Verge veniamo a sapere che in realtà non è così, dato che è proprio la società di Redmond a smentire queste voci.

In recenti dichiarazioni dal suo account Twitter, Alex Kipman, padre di HoloLens e ingegnere Microsoft, assicura che "HoloLens sta andando molto bene". A sua volta, Kipman fa riferimento al rapporto pubblicato solo pochi giorni fa, avvertendo tutti gli utenti web di "non credere a tutto ciò che si legge su Internet".

I report affermavano che Microsoft non solo avrebbe annullato lo sviluppo del suo HoloLens 3, ma che anche il suo predecessore, HoloLens 2, in passato aveva interrotto la produzione e la distribuzione. Kipman usa queste "affermazioni" per supportare ulteriormente il suo caso, commentando: "Se si guarda ciò che dice Internet, si diceva anche che avevamo cancellato HoloLens 2...ma l'ultima volta che ho controllato mi pare di aver visto che è stato lanciato con successo".

don't believe what you read on the internet. #HoloLens is doing great and if you search said internet they also said we had cancelled #HoloLens2... which last I checked we shipped with success [)-) — Alex Kipman (@akipman) February 3, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Le notizie che assicurano la cancellazione di HoloLens sono arrivate poco dopo che alcuni lavoratori Microsoft hanno parlato con Business Insider. Inoltre, sembra che il team dietro HoloLens abbia perso personale negli ultimi anni. Il mese scorso il Wall Street Journal aveva riferito che più di 70 lavoratori della divisione HoloLens hanno lasciato l'azienda; nel frattempo, 40 di loro si sono uniti ai ranghi di Meta.

Fonte: The Verge