Honkai: Star Rail è il prossimo titolo dai creatori di Genshin Impact, in arrivo la closed beta

Prima di diventare ben nota anche in occidente con Genshin Impact, MiHoYo era legata alla saga di Honkai, serie di giochi mobile: probabilmente vi sarà capitato di vedere (o anche scaricare) da Google Play Gun Girls Z o Honkai Impact 3rd. A quanto pare, i tempi sono maturi per un nuovo gioco del franchise, ovvero Honkai: Star Rail.

Star Rail dovrebbe riprendere alcuni dei concetti dei precedenti giochi, che vedevano team di Valkyrie in stile manga dare battaglia a una misteriosa forza corruttrice, l'Honkai appunto.

La presentazione in stile anime riporta alla mente Rebuild of Evangelion, Sakura Taisen e diversi altri titoli di fantascienza nipponica, ma svela ben poco del gioco, facendo comunque presupporre che si tratterà di una sorta di RPG con meccaniche gatcha. Come del resto confermato dal reveal trailer, che da quel poco che si può vedere del gameplay sembra essere assai affine a Genshin Impact, con la differenza che i combattimenti saranno a turni.

È ora possibile iscriversi sul sito ufficiale del gioco per avere l'opportunità di essere scelti per far parte della closed beta, che immaginiamo sarà disponibile sia per PC che su dispositivi mobile.

