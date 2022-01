Horizon Call of the Mountain per PSVR 2 annunciato ufficialmente con trailer e dettagli

Horizon Call of the Mountain è stato annunciato da Sony per accompagnare la sua ufficializzazione di PlayStation VR 2 durante la sua conferenza CES 2022. Il teaser non dice molto su questa esclusiva per il visore per realtà virtuale di PlayStation 5.

Jan-Bart Van Beek, uno dei direttori dello studio Guerrilla, art director e designer di Horizon, inizia con un messaggio rassicurante su Horizon Forbidden West. La sua uscita è ancora prevista per il 18 febbraio, quindi i timori di un ulteriore rinvio possono tranquillamente svanire. Continua spiegando che è lì per presentare Horizon Call of the Mountain, un gioco il cui obiettivo è spingere tutti i limiti di ciò che è stato fatto in termini di VR, sia in termini di grafica, interattività e gameplay. Il progetto è un co-sviluppo tra Guerrilla e Firesprite che Sony aveva acquisito lo scorso settembre.

Per quanto riguarda il teaser stesso, con solo 18 secondi di gioco, è difficile avere una buona panoramica. Fortunatamente, un articolo di PlayStation Blog ci dice di più. Ci viene confermato che la voce femminile utilizzata dal nostro personaggio non è quella di Aloy ma che quest'ultima apparirà nel gioco, proprio come altri volti noti di questo universo.

Per quanto riguarda PSVR 2, non è stata menzionata alcuna data di uscita o finestra per questo Horizon Call of the Mountain che uscirà esclusivamente su PlayStation VR 2, un visore compatibile solo con PlayStation 5.

Fonte: Playstation blog