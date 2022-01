Horizon Forbidden West vuole essere un capolavoro. Ecco 8 miglioramenti promessi da Guerrilla Games

Horizon Zero Dawn ha posto solide basi su cui Guerrilla Games ha costruito Horizon Forbidden West, e lo sviluppatore non ha intenzione di lasciarsi sfuggire l'opportunità di lanciare un titolo migliore. Per l'imminente sequel, Guerrilla ha esaminato il feedback dei fan, ha rivisitato idee troppo ambiziose per il primo gioco e ha attinto al pozzo di creatività dello studio per rendere le imprese di Aloy ancora più emozionanti. Lo studio ha parlato con Game Informer di alcune modifiche utili che miglioreranno il primo capitolo.

Migliori filmati

Ci si aspetta una grafica migliorata con ogni nuovo capitolo di una serie e, finora, quanto mostrato per Forbidden West è stato estremamente impressionante. "Alcuni dei grandi miglioramenti che abbiamo apportato ai nostri filmati includono full motion-capture, migliori animazioni facciali e un cast di alto livello", afferma il direttore narrativo Benjamin McCaw. "Questo livello di qualità attraversa l'intero gioco, comprese alcune delle nostre scene minori".

Location più vivaci

Guerrilla vuole che gli insediamenti si sentano "più vivi" ed eccitanti da esplorare. Ciò significa che i cittadini saranno più attivi e vivrete piccoli momenti divertenti durante la loro giornata. "Abbiamo aggiornato i nostri civili e gli insediamenti dall'ultimo gioco con un sistema di folla migliorato, animazioni migliori e un audio molto migliore", afferma McCaw. "Quindi tutto dovrebbe sembrare un po' più autentico e realistico."

Un albero delle abilità rinnovato

Guerrilla ha completamente rinnovato l'albero delle abilità per offrire ai giocatori più opzioni per giocare come vogliono. Ora presenta sei diversi stili di gioco: warrior, trapper, hunter, survivor, infiltrator e machine master. Sembra che ogni specializzazione abbia circa 20-30 abilità. Gli alberi offrono un mix di abilità attive e potenziamenti passivi. Ogni albero ha anche il suo unico Valor Surge, che sono nuove abilità speciali. Inoltre, alcuni potenziamenti e abilità possono essere migliorati a livelli più alti per aumentarne l'efficacia. Tuttavia, il più grande punto di svolta sono i potenziamenti dell'abbigliamento che possono portare alcune abilità oltre il loro limite di livello, aumentando alcune statistiche del 300%.

Ulteriori capacità e informazioni di scansione

Le capacità di scansione di Aloy ora rivelano informazioni più preziose che mai. L'aspetto più vantaggioso è la sua capacità di saperne di più sui suoi avversari meccanici. Guerrilla vuole dare ai giocatori quante più informazioni possibili per creare una strategia, così scoprirete molto di più delle loro debolezze e statistiche principali durante la scansione. Ora potete imparare tutto, se una macchina ha una risorsa di upgrade chiave o se una parte è indistruttibile. Potete persino scoprire se una delle loro armi è staccabile e utilizzabile per il vostro tornaconto. Aloy può anche etichettare le parti, conferendo loro una tonalità viola. Questo non solo rende più facile prendere di mira i componenti, ma assicura anche che le parti non si perdano nel caos sul campo di battaglia.

Migliori ricompense per le missioni secondarie

Guerrilla sta lavorando per cambiare i contenuti secondari in Forbidden West. La soluzione? Missioni secondarie più interessanti e maggiori ricompense per il coinvolgimento in esse. "C'è molta più varietà in questo senso", afferma il game director Mathijs de Jonge. "Questa era un'altra parte in cui sentivamo di avere un margine di miglioramento. Quindi otterrete un'arma fantastica o un vestito fantastico, qualcosa che è davvero utile per la vostra prossima missione o attività".

Un HUD meno ingombrante

Se pensate che ci fosse troppo sullo schermo in Horizon Zero Dawn, Guerrilla ha preso a cuore il feedback con Forbidden West e ha lavorato per avere meno distrazioni su schermo. "Per impostazione predefinita, il gioco inizia in una modalità minimalista, in cui ci sono meno informazioni HUD possibili sullo schermo", spiega de Jonge. "Ma in questa modalità, potrete anche semplicemente scorrere verso l'alto sul touchpad e ciò farà apparire immediatamente tutte le informazioni importanti, come gli obiettivi, la salute o l'inventario."

Più tempo con i companion

Se speravate in ​​una migliore costruzione del rapporto tra Aloy e i suoi companion, sarete felice di sapere che questa era un'area di forte interesse per Guerrilla con Forbidden West. Il team ha parlato molto dei suoi sforzi per migliorare i suoi personaggi companion nella speranza che i giocatori formino legami più forti con loro. "Il grande obiettivo che volevamo cambiare dal primo gioco al secondo, è che possiate passare più tempo con i personaggi chiave", afferma McCaw. "È qualcosa che abbiamo cercato di fare in modo coerente. Non solo per i personaggi che incontrerete lungo la missione principale, ma anche per alcuni personaggi delle missioni secondarie; non se ne andranno dopo una missione".

La capacità di creare lavori per parti di upgrade

Volete potenziare la vostra arma o armatura, ma non avete voglia di cercare senza meta la parte di cui avete bisogno? Ora, con un clic di un pulsante nel menu di creazione, potrete creare un lavoro per individuare la risorsa di cui avete bisogno. Questo attiverà una quest e metterà un percorso sulla mappa dove risiedono le macchine che hanno determinate risorse.

