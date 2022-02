Horizon Forbidden West a tutta accessibilità nelle parole di Guerrilla Games

A pochi giorni dall'uscita di Horizon Forbidden West, il team di sviluppo ha voluto condividere una serie di dettagli sulle funzioni per l'accessibilità che saranno disponibili nel gioco. Alcune di queste funzioni erano già presenti in Horizon Zero Dawn, altre state aggiunte in seguito ai feedback dei fan.

Il lungo post su PlayStation Blog mostra quali sono queste funzionalità: i giocatori avranno quindi la possibilità di modificare dimensioni e sfondo dei sottotitoli. Dal menu di gioco si può accedere al taccuino, una sorta di enciclopedia ricca di informazioni utili sui personaggi, sulle Macchine e sui punti dati trovati nel mondo di gioco.

Per permettere ai giocatori di avventurarsi nell'Ovest Proibito con il livello di sfida che preferiscono, ci sono cinque impostazioni diverse per la difficoltà, dalla modalità Storia che facilita i combattimenti per favorire l'esplorazione e l'avanzamento della trama, fino al livello Molto difficile in cui le battaglie diventano estremamente impegnative. In più è possibile personalizzare il livello di difficoltà andando a modificare ogni parametro su danni inflitti dai nemici ad Aloy e viceversa.

In Horizon Forbidden West si va a caccia di Macchine, da cui si staccano e si ricavano risorse utili per creare munizioni e potenziare l'equipaggiamento. Molte di queste risorse, però, possono andare distrutte se non vengono staccate prima di abbattere la Macchina. Per ovviare a questo problema, è stato inserito il sistema Bottino facilitato. Attivando questa opzione, qualsiasi risorsa ancora attaccata a una Macchina abbattuta viene aggiunta automaticamente al bottino disponibile. In questo modo non è più necessario staccare i componenti durante il combattimento. Il sistema Bottino facilitato è attivato di default con la difficoltà Storia e Facile, e presente come opzione nella modalità personalizzata.

Anche i tasti del controller sono personalizzabili completamente: Horizon Forbidden West offre anche dei comandi opzionali tramite sensore di movimento. Sfruttando l'accelerometro e il giroscopio integrati nel controller wireless DualSense, potete effettuare intuitivi micro-aggiustamenti per colpi di precisione assoluta.

La sensibilità dei movimenti è regolabile a piacimento, così come la zona morta delle levette analogiche. Potete anche attivare lo scambio rapido delle armi con una sola pressione e scambiare la funzionalità della levetta sinistra e di quella destra per il controllo del personaggio e della visuale.

Il gioco offre anche la possibilità di personalizzare l'audio e il video. Visivamente, è possibile regolare l'oscillazione e l'effetto di sfocatura in movimento della visuale, ma anche personalizzare interamente l'interfaccia di gioco decidendo quali informazioni visualizzare e quando.

Per quanto riguarda l'audio, abbiamo previsto controlli del volume separati per musiche, voci ed effetti sonori. È anche possibile forzare l'audio mono e disattivare i rumori di sottofondo (suoni che possono causare stress uditivo o acufene, per esempio i versi delle Macchine).

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West arriverà il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: PlayStation Blog