Horizon Forbidden West ci porta sott'acqua nello scontro contro la macchina anfibia Burrower

Manca poco all'arrivo di Horizon Forbidden West su PlayStation 5 e PlayStation 4, momento in cui Aloy dovrà vedersela con un selvaggio west ben diverso da quello raccontato da Sergio Leone. Ma l'Ovest Proibito, vuol dire anche esplorazione e combattimenti sott'acqua.

Una delle grandi novità del nuovo Horizon è infatti la possibilità di immergersi negli specchi d'acqua, portando una nuova profondità al level design e al modo in cui vivere l'intera mappa di gioco. Questo ha influito anche sulla creazione di nuove macchine, capaci di muoversi sotto il pelo dell'acqua e una di queste è stata mostrata da Guerrilla Games direttamente dal proprio profilo Twitter.

? In Focus | Burrower



The nimble Burrower can tunnel underground, but doesn't shy away from water either! pic.twitter.com/6uxPcNPQBL — Guerrilla (@Guerrilla) February 1, 2022

Il Burrower è una specie di lontra meccanizzata che come tutte le bestie presenti in Horizon, andrà di matto non appena vedrà la nostra eroina. Il loro pattern sembra discretamente complesso, con la possibilità di colpire con la cosa, emettere acute onde sonore per stordire la vittima o addirittura scavare tunnel per sorprenderla. Insomma, anche sott'acqua non saremo al sicuro.