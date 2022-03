Horizon Forbidden West, i fan hanno scoperto che Aloy...ha i capezzoli

Horizon Forbidden West è il sequel uscito recentemente su PlayStation 4 e PlayStation 5 ed è stato acclamato sia dalla critica che dai giocatori stessi. A quanto pare tuttavia, un giocatore ha scoperto un piccolo particolare: il corpo di Aloy sembra essere perfettamente modellato, capezzoli compresi.

Il personaggio principale del franchise PlayStation ha tantissimi dettagli, con gli sviluppatori che giorni prima dell'uscita hanno dettagliato alcune delle nuove funzionalità disponibili in termini di espressioni facciali e molto altro. Il team però non ha mai specificato di aver aggiunto dettagli sotto i vestiti di Aloy e ora lo YouTuber Alex Sparda è riuscito in qualche modo a scoprire i capezzoli della protagonista.

Per vedere i seni nudi di Aloy, come mostrato nel video qui di seguito, bisogna indossare un certo costume, lanciare un arpione e mettere in pausa rapidamente il gioco. In seguito bisogna entrare nella modalità fotografica e ruotare la fotocamera: in questo modo è possibile entrare all'interno delle texture e scoprire così questo dettaglio.

Resta da vedere se Guerrilla Games, dopo che questa scoperta ha fatto il giro del web, deciderà di rimuovere il dettaglio con una prossima patch. Ciononostante il team di sviluppo ha sicuramente pensato proprio a tutto nella creazione di Aloy.

