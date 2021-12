Horizon Forbidden West: nuovi dettagli sul temibile Aspidente

Durante i The Game Awards è stato presentato un piccolo trailer di Horizon Forbidden West, ricco di nuove macchine tra cui l'Aspidente, un enorme cobra meccanico che ha subito attirato le attenzioni di tutti i fan, e non solo. Grazie a Game Informer, che ha avuto modo di giocare due demo del nuovo titolo Guerrilla, abbiamo anche diverse informazioni su questo temibile nemico.

L'Aspidente è in grado di sparare acido grazie a serbatoi presenti nella sua gola e colpire con fulmini e saette grazie alla sua arma posta nella sua coda, una specie di sonaglio fulminante che Aloy potrà rimuovere colpendolo ripetutamente e utilizzarlo per rispedire gli attacchi al mittente. La complessità delle nuove macchine è ben rappresentata dall'Aspidente, che avrà la possibilità di emettere potenti onde sonore per paralizzare i bersagli.

Non dimentichiamoci della stazza, che può sfruttare colpendo con attacchi fisici, tra cui morsi e colpi di coda. La sua intelligenza artificiale è costituita in modo da cambiare pattern d'attacco in base alla salute rimasta, per cui, fate attenzione.

