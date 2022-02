Horizon Forbidden West: la 'barba' di Aloy genera stupore in alcuni videogiocatori

Com'era il detto? Donna baffuta, sempre piaciuta? Internet è un posto incredibile ma questo lo sapevamo già: del resto c'è gente che esulta o insulta per qualunque notizia riguardante la propria console preferita, come se l'averla comprata rendesse persone migliori. Valli a capire. Qui però si tocca una di quelle vette in cui è veramente difficile immaginare cosa potrebbe superarla. Horizon Forbidden West, solo per questo entra di diritto nella storia dei traguardi umani.

Aloy ha la barba. Esatto, è una di quelle notizie che non vorremmo sentire ma sì, anche il genere femminile possiede della peluria in viso. Questa è l'agghiacciante scoperta mossa su Twitter da un utente, accortosi dell'incredibile "svista" da parte di Guerrilla.

In realtà, si tratta di un gran bel traguardo tecnico: la resa così realistica di un volto lo si deve alla potenza delle nuove tecnologie, avvicinando i protagonisti alla realtà. Chi ne è rimasto scioccato, evidentemente non ha mai visto una ragazza da vicino. Attendiamo con ansia a questo punto cosa si dirà di Senua in Hellblade che magari, avrà peli sulle ascelle. Staremo a vedere.