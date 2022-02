Horizon Forbidden West batte FIFA 22 nella classifica settimanale di vendita in UK

Nuovi dati arrivano dal Regno Unito: la classifica di vendita UK che si rifà alla settimana scorsa vede Horizon Forbidden West battere FIFA 22 piazzandosi così al primo posto.

Secondo gli ultimi dati GSD quasi la metà delle vendite del nuovo gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 proviene attraverso il download nello store di PlayStation Network. Rispetto al lancio del gioco precedente, ovvero Horizon Zero Dawn, le vendite digitali sono più del doppio rispetto a quelle di marzo 2017. Oltre a questo, il 67% delle vendite digitali di Horizon Forbidden West riguardava la versione PS5. Non solo, ma l'arrivo del sequel ha influenzato anche la vendita del primo capitolo che si attesta in settima posizione. Qui di seguito potete vedere la classifica.

Horizon: Forbidden West FIFA 22 Total War: Warhammer 3 Grand Theft Auto 5 XCOM 2 NBA 2K22 Horizon: Zero Dawn Riders Republic Red Dead Redemption 2 Borderlands 3

Non resta che aspettare la prossima settimana di vendita, per sapere cosa farà un altro importante gioco, ovvero Elden Ring uscito proprio oggi. Su Steam il titolo di FromSoftware è il settimo gioco più giocato di sempre su Steam.

Fonte: GamesIndustry