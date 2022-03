Horizon Forbidden West tra bilanciamento e correzione di bug con la patch 1.08

Guerrilla Games ha pubblicato un altro aggiornamento per Horizon Forbidden West, con la patch 1.08 che pone l'accento sui problemi segnalati continuamente dai giocatori.

Lo sviluppatore ha condiviso le note sulla patch su Reddit e ha iniziato anticipando i problemi già noti che il team sta ancora esaminando. Questi includono problemi grafici relativi a nitidezza e saturazione dello schermo, bug di viaggio veloce e un problema nel ricevere la ricompensa per il completamento dell'attività Black Box Collectibles.

Sul fronte miglioramenti, il lungo elenco affronta tutto, dalle missioni principali e secondarie, alle attività, alle prestazioni e alla stabilità e ad altri problemi vari. In particolare, sembra che Guerrilla abbia risolto i molteplici problemi di arresto anomalo che affliggevano i giochi dei giocatori, oltre ad aver eseguito alcuni interventi di manutenzione sui filmati di gioco e sulle schermate di caricamento non intenzionali.

È stato anche risolto un vasto assortimento di bug grafici, incluso un problema per cui l'abbigliamento di Aloy non appariva più bagnato dopo essere stata in acqua e un problema per cui i controlli della Photo Mode si bloccavano dopo aver iniziato un'immersione. Il problema precedentemente noto del bug dell'animazione del movimento NPC negli insediamenti è stato finalmente risolto, con lo sviluppatore che ha introdotto anche alcune modifiche al bilanciamento di armi e nemici.

Horizon Forbidden West è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Gameranx