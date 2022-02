'Horizon Forbidden West è un serio candidato al GOTY 2022'

Come deve reagire Sony di fronte alle acquisizioni e alle dimostrazioni di pura forza bruta economica di Microsoft? Per molti ad acquisizione si deve rispondere con acquisizione e per questo l'acquisto di Bungie deve essere solo l'inizio. Per altri invece, Sony e in particolare la divisione PlayStation devono fare quello che hanno sempre fatto: sfornare esclusive imperdibili.

In questo senso il 2022 ha già dalla sua del materiale niente male tra Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok ma la prima grande esclusiva first-party a debuttare è alle porte ed è già nelle mani della stampa. Già, stiamo già giocando a Horizon Forbidden West ma fino al mattino del 14 febbraio dobbiamo tenerci per noi le nostre opinioni sulla seconda avventura di Aloy. Il noto insider Tom Henderson, invece, può già esprimersi libero com'è da embarghi di sorta.

Il suo tweet è tanto conciso quanto eloquente: "Horizon Forbidden West è nelle mani della stampa. L'embargo scade il 14 febbraio. Sto già sentendo che è un pretendente al titolo di GOTY, miglior gioco del 2022".

Already hearing it's a GOTY contender. pic.twitter.com/tujzRnqqYM — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 3, 2022

Ovviamente la sfida per Horizon Forbidden West non è semplice in questo senso anche solo considerando l'uscita sempre nel mese di febbraio di Elden Ring o successivamente dell'altra esclusiva PlayStation di spicco, God of War War Ragnarok. Tutto questo senza dimenticare anche lo Starfield di Bethesda e molte altre produzioni che caratterizzano un 2022 che a meno di rinvii di massa è decisamente denso e interessante videoludicamente parlando. Va detto che non è di certo la prima volta che Horizon Forbidden West viene riempito di lodi sperticate e questo da giocatori non può che farci piacere.

Horizon Forbidden West sarà disponibile su PS5 e PS4 il 18 febbraio e abbiamo proprio l'impressione che sarà un'avventura imperdibile.