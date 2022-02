Horizon Forbidden West un 'capolavoro' grafico su PS5 nell'analisi di Digital Foundry

Horizon Forbidden West non è ancora uscito, ma le prime recensioni elogiano senza dubbio il lavoro di Guerrilla Games. Tra questi troviamo anche Digital Foundry che in un primo video analizza le modalità grafiche del sequel, affermando che la versione PS5 è soprattutto un "capolavoro" in termini di grafica.

Nella video analisi, Digital Foundry innanzitutto stila le varie risoluzioni delle modalità grafiche di PS5 e PS4. Per quanto riguarda PS4, il gioco gira a 1080p con 30 FPS. La modalità PS4 Pro si attesta su una risoluzione dinamica checkerboard 1800p a 30 FPS. Per quanto riguarda PlayStation 5 troviamo la Modalità Resolution che ha un 4K nativo a 30 FPS e una Modalità Performance a 1800p checkerboard a 60 FPS.

Il team continua spiegando che ne caso dei due modelli PS4, i 30 FPS rimangono bloccati rispetto ad Horizon Zero Dawn del 2017. "Trovare frame-drop nel gameplay è difficile. Lo stesso può essere detto per PlayStation 5 sia in modalità performance che resolution: 60fps e 30fps sono essenzialmente bloccati".

Maggiori differenze tra le versioni PS4 e PS5 si trovano ovviamente nella densità geometrica e nella ridotta qualità delle risorse sulla console di ultima generazione. "Horizon Forbidden West su PS5 è straordinariamente denso al punto che la compressione video di YouTube non rende giustizia al gioco. Le console PS4 riducono notevolmente questa densità, con molti oggetti ridotti o rimossi".

Digital Foundry in ultima analisi raccomanda a chi possiede PS5 di giocare in modalità resolution, optando per 30 FPS in modo da ottenere una maggiore qualità grafica.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 18 febbraio. Se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Digital Foundry