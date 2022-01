Horizon Forbidden West celebrato in una prima video anteprima! Centro perfetto per PlayStation?

Horizon Forbidden West arriverà su PlayStation 5 e PlayStation 4 tra pochissime settimane e già diverse testate giornalistiche hanno potuto dare un primo sguardo al gioco.

Media come IGN hanno pubblicato le loro impressioni su Horizon Forbidden West dove si parla di "combattimenti più complessi, esplorazioni più libere e un mondo pieno di vita più interessante, sia umana che robotica". Il gioco mira a migliorare tutti gli aspetti dell'originale, a volte con l'interfaccia, che ora sarà più utile quando ci si arrampica su superfici; ad esempio, quando si esegue la scansione o si entra in modalità "detective", i percorsi sul muro conferiscono maggiore trasparenza.

Aloy avrà anche una specie di gancio che può lanciare in punti difficili da raggiungere e ciò può essere combinato assieme ad un aliante: basterà aggrapparsi lentamente dai punti più alti, lanciare l'aliante e muoversi così per la mappa in modo fluido. Le animazioni di Aloy sono state migliorate e questo aiuta in combattimenti fisici più dinamici, eseguendo potenti attacchi di carica e combinando mosse diverse. Guerrilla si è concentrata sul combattimento contro gli umani, che era una delle aree da perfezionare nel primo Horizon. Ci saranno anche sei ampi skill tree per Aloy e, come accennato in precedenza, l'armatura sarà più connessa a queste abilità. Vi lasciamo alla visione di questo video.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile per i giocatori dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: VG247