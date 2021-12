Horizon Forbidden West sarà protagonista della copertina di Game Informer

Horizon Forbidden West è sicuramente uno dei titoli più attesi del 2022, nonostante l'uscita contemporanea su PlayStation 4 oltre che su PlayStation 5. I primi malumori ─ come del resto quelli riguardanti God of War: Ragnarok ─ sembrano essere spariti, lasciando il posto solo al desiderio di esplorare il nuovo west offerto da Guerrilla.

L'arrivo del secondo capitolo con protagonista Aloy non è comunque lontano e a confermarlo è anche la sua pubblicazione come copertina del prossimo numero di Game Informer, con annesso articolo dedicato di 12 pagine. L'immagine di copertina, presenta un artwork del gioco, in grado comunque di far percepire il mood di questo sequel: la nuova piaga (in rosso) in grado di corrodere la vita.

Game Informer ha avuto modo di chiacchierare con Guerrilla Games, provando anche due demo diverse del titolo, con la prima che essenzialmente rappresenta l'inizio del gioco. Usciranno sicuramente notizie interessanti, in attesa del 18 febbraio 2022, giorno in cui anche i possessori di PlayStation potranno provarlo.

