Horizon Forbidden West criticato per aver 'riciclato' alcune animazioni di Zero Dawn è tanto ridicolo quanto stupido

Torniamo a parlare di Horizon Forbidden West, ma questa volta il motivo è una polemica comparsa su Twitter. Recentemente Guerrilla Games ha pubblicato una serie di video dedicati al prossimo gioco in uscita dove vengono mostrati i miglioramenti netti rispetto al precedente capitolo, Horizon Zero Dawn.

Tuttavia un utente di Twitter ha riportato una piccola porzione di gioco in cui Aloy ha la stessa animazione per entrambi i giochi, affermando che Guerrilla Games avrebbe "riciclato" parti di Zero Dawn per inserirli in Horizon Forbidden West facendo pagare il gioco a prezzo pieno.

Cosa ci sia di sbagliato francamente non lo sappiamo: è di uso comune negli studi di sviluppo riutilizzare alcuni asset di giochi precedenti, proprio per velocizzare anche il lavoro senza dover spendere tempo (e denaro) in qualcosa di già pronto. E' assurdo in sostanza criticare animazioni e asset già presenti, soprattutto perché stiamo parlando di un sequel che dai video finora pubblicati sembra migliorare tutto dell'originale.

But is it normal to rack up the prices on those games that used reused animations. I thought that extra 10 bucks was supposed to cover next gen development. 4 year old last gen animations are not worth ? — ICG Is Vaxxed And Boosted (@IronClawGaming) January 27, 2022

Ovviamente come potete vedere Twitter si è diviso: c'è chi difende Guerrilla Games ed il lavoro fatto e chi invece gode semplicemente ad smuovere polveroni...per niente.