Horizon Forbidden West 'discreto' per la rivista EDGE che invece elogia OlliOlli World

Un elenco di recensioni della rivista britannica EDGE è comparso online. Questa volta, i giornalisti hanno preso in considerazione dieci nuove uscite, di cui due di alto profilo: stiamo parlando di Horizon Forbidden West e Dying Light 2 Stay Human.

Entrambi i giochi hanno ricevuto lo stesso punteggio da EDGE ovvero 7 su 10. Per quanto riguarda la spiegazione dietro questo voto, EDGE scrive: "E' nei grandi spazi aperti che Forbidden West prende vita. Quando la storia finisce e siamo liberi di deliziarci nel suo mondo con il più ampio cast di racconti personali, non è difficile capire perché il primo gioco fosse così popolare". Per la rivista quindi si tratta più o meno dello stesso precedente gioco. Ecco di seguito l'elenco dei giochi trattati con relativi voti.

Horizon Forbidden West - 7

Dying Light 2: Stay Human - 7

Sifu - 8

Rainbow Six Extraction - 7

Leggende Pokémon Arceus - 7

OlliOlli World - 9

Strange Horticulture - 8

Wanderer - 7

Not for Broadcast - 7

Please, Touch the Artwork - 7

La copertina del 369° numero è stata decorata con i disegni di Ghostwire: Tokyo, che sarà disponibile su PlayStation 5 e PC il 25 marzo.

Fonte: ResetEra