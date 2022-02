Horizon Forbidden West è ora disponibile per il pre-load su PS4 e PS5

L'attesissimo Horizon Forbidden West di Guerrilla Games è ora disponibile per il pre-load sia su PS5 che PS4, ma bisogna tener presente che il gioco ha dimensioni di download piuttosto elevate.

Come riportato da PlayStation Game Size su Twitter, la versione europea di Horizon Forbidden West è un po' più grande delle sue controparti americane e giapponesi a causa delle molteplici lingue incluse in questa versione del gioco. In particolare, la versione americana ha una dimensione di 86 GB, mentre la versione europea arriva a 97 GB su PS5. La versione PS4, nel frattempo, è ancora piuttosto pesante, con un peso di quasi 90 GB per la versione EU.

In questo periodo Guerrilla Games ha condiviso tante nuove informazioni per il sequel che vede ancora una volta Aloy come protagonista farsi strada nell'Ovest Proibito. L'ultima clip pubblicata dal team di sviluppo ci dà un'idea del combattimento contro il Tremortusk.

? Version 01.003.000 Released For US Region.



? New Download Size : 87.608 GB



? #HorizonForbiddenWest #PS5 https://t.co/cFkvYfjiff — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 9, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.