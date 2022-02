Horizon Forbidden West elogiato dal regista John Carpenter

Il veterano regista di fantascienza/horror John Carpenter è un grande giocatore di videogiochi. È un grande fan di Sonic, è stato appassionato di Destiny 2, ha creato musica con LABO per Nintendo Switch, ha apprezzato Fallout 76, è stato deliziato dal gameplay di Borderlands 3 e ha valutato Halo Infinite come il migliore della serie. Ora sta giocando a Horizon Forbidden West disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4.

In un'intervista di questa settimana è emerso l'argomento di come si diverte nel tempo libero e gli è stato chiesto se stesse giocando ai videogiochi. Il regista de La Cosa ha risposto: "Domani uscirà Horizon Forbidden West, il sequel di Horizon Zero Dawn. Non vedo davvero l'ora". La verità è che Carpenter aveva giocato a Horizon Zero Dawn nel 2017 e lo aveva definito un gioco incredibile con un gameplay avvincente.

Carpenter ci ha già giocato e in un post su Twitter commenta che Ashley Burch "trionfa come Aloy in Horizon Forbidden West, un nuovo gioco di avventura epico e sontuoso".

John Carpenter, the legendary filmmaker and composer, is absolutely stoked to play Horizon Forbidden West.



"Oh hell yes!... I cannot wait. I can. Not. Wait." pic.twitter.com/1Hu1KdpkBj — IGN (@IGN) February 18, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ashley Burch triumphs as Aloy in HORIZON FORBIDDEN WEST, the new sumptuous, epic action game. — John Carpenter (@TheHorrorMaster) February 19, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Horizon Forbidden West è ora disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Recentemente il team di sviluppo ha rivelato di aver dovuto rallentare i tempi di caricamento perché erano velocissimi.

Fonte: The Gamer