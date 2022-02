Horizon Forbidden West: un esperto di dinosauri commenta le varie macchine del gioco

Horizon Forbidden West è da poco disponibile su PS5 e PS4. Si tratta del sequel di Horizon Zero Dawn e, come il suo predecessore, il nuovo gioco di Guerrilla Games è caratterizzato dalla presenza di diverse macchine che la nostra Aloy deve fronteggiare.

Guerrilla ha dato estrema importanza alle macchine di Forbidden West e, probabilmente, ad alcuni di voi potrà interessare il commento di Joe Bonsor, un esperto di dinosauri che in un video di IGN ha parlato proprio delle macchine del gioco.

"Joe Bonsor è tornato per reagire alle macchine di Horizon Forbidden West", si legge nella descrizione del video. "Dal letale nemico Thunderjaw con le sue ispirazioni T-Rex, all'agile Clawstrider e il suo comportamento simile a un Raptor, Joe ci fornisce la sua opinione di esperto su quanto siano realistici questi nemici di Horizon Forbidden West. In qualità di dottorando e paleontologo per il Natural History Museum di Londra e l'Università di Bath, Joe osserva in dettaglio ciascuna di queste creature, analizzando quanto siano vicine ai dinosauri e agli animali reali".

Le varie macchine analizzate sono il Clawstrider, il Plowhorn, il Sunwing, il Tideripper e il Thunderjaw.

Fonte: IGN.