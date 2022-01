Horizon Forbidden West è entrato in fase Gold! Primi video per la versione PS4 Pro

Oggi, lo sviluppatore Guerrilla Games ha annunciato che Horizon Forbidden West è finalmente entrato in fase Gold prima della sua uscita. La notizia è stata pubblicata su Twitter insieme a un collegamento a un nuovo post sul PlayStation Blog che mostra come appare il gioco su PS4 Pro.

Non c'è dubbio che Horizon Forbidden West apparirà al meglio su PS5, tuttavia, nessuno sapeva quanto bene il gioco potesse funzionare sulle console last-gen fino ad ora. Il post sul blog contiene alcuni video del gioco in esecuzione sul modello PS4 Pro di Sony, rivelando lo stesso gameplay frenetico con una qualità visiva inferiore.

Ogni video nel post del blog mostra la protagonista Aloy che combatte alcune delle nuove macchine di Horizon Forbidden West. La velocità del gameplay sembra buona, ma la grafica è molto più sfocata rispetto a quanto mostrato con il gioco in esecuzione su PS5. Nonostante ciò, il lavoro per ottimizzare al meglio Forbidden West su PS4 è incredibile. Senza indugi vi lasciamo alla visione di queste clip che mostrano il titolo in esecuzione.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: PlayStation