Horizon Forbidden West avrà un solo finale, ma le azioni dei giocatori 'cambieranno alcune sfumature'

Horizon Forbidden West sta per avvicinarsi sempre di più alla sua uscita e Guerrilla Games in questi giorni sta non solo pubblicando alcuni video (l'ultimo riguarda un dietro le quinte che presenta il cast), ma condividendo alcune interessanti informazioni.

Il team di sviluppo in una recente intervista ha parlato del gioco, in particolare del finale. Horizon Forbidden West avrà solo un finale descritto dagli sviluppatori "molto forte e di grande impatto". Le scelte del giocatore influiranno in minima parte, salvo alcune eccezioni, come ha dichiarato direttore narrativo Benjamin McCaw.

"Il tempo che decidi di trascorrere con alcuni personaggi secondari potrebbe avere un effetto, anche se minimo, sull'andamento della storia", ha detto McCaw. "Sia chiaro: Horizon Forbidden West avrà un finale unico, molto forte e di grande impatto, ma alcune sfumature potrebbero cambiare a seconda dei personaggi a cui hai dedicato spazio e attenzione. Inoltre, in un paio di occasioni, ci saranno scelte morali molto forti, che avranno conseguenze estremamente potenti".

Ai giocatori quindi non resta che scoprire il finale una volta che Horizon Forbidden West uscirà su PS4 e PS5 il 18 febbraio.

