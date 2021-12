Horizon Forbidden West torna a mostrarsi in azione in un gameplay trailer ai The Game Awards 2021

Guerrilla Games e Sony hanno condiviso nuovi aggiornamenti e immagini per Horizon Forbidden West in modo abbastanza regolare negli ultimi mesi e, recentemente, sono anche saliti sul palco ai The Game Awards 2021 per mostrare un nuovo gameplay trailer.

Si tratta di un trailer piuttosto breve, ma abbastanza ricco.

Meccaniche di gioco come lo Shieldwing e l'attraversamento e l'esplorazione sottomarini possono essere visti di nuovo in questo trailer, mentre possiamo anche vedere nuovi frammenti di combattimento.

Forse ancora più importante per coloro che non vedono l'ora di giocare a Horizon Forbidden West, ci sono anche molte cose nuove da vedere, tra cui nuove location e alcune nuove macchine dall'aspetto formidabile, incluso quello che sembra un enorme serpente meccanico avvolto intorno a un edificio.

Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022 su PS5 e PS4.

