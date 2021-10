Horizon Forbidden West è solo l'inizio: studi esterni sarebbero al lavoro su altri videogiochi legati all'IP

Horizon Forbidden West è il sequel di Horizon Zero Dawn del 2017, ma potrebbe non essere l'unico gioco in arrivo nel futuro della serie. Un nuovo annuncio di lavoro ci ha fornito un'idea dei piani dello sviluppatore Guerrilla Games.

L'annuncio è per un co-dev producer, una posizione che "aiuterà [Guerrilla] ad espandere l'universo di Horizon in direzioni nuove ed entusiasmanti". Questo indica sicuramente più progetti nel franchise, ma l'annuncio continua: "in questo ruolo, farai parte di un gruppo specializzato che sovrintende a progetti di gioco prodotti esternamente".

Queste due frasi insieme affermano abbastanza chiaramente l'intenzione di ulteriori giochi Horizon da sviluppatori al di fuori di Guerrilla. Tenete presente che nessun piano di questo tipo è stato annunciato in questo momento, quindi potrebbe volerci un po' di tempo prima di sentire parlare di uno di questi altri ipotetici giochi. Detto questo, in passato si è vociferato di un titolo Horizon per la realtà virtuale.

Abbiamo sentito parlare di Forbidden West abbastanza di recente. È stato rivelato il nuovo potere Resonator Blast di Aloy, uno dei tanti strumenti che utilizzerà per abbattere sia robot che guerrieri tribali. Insieme a un nuovo albero delle abilità e banchi da lavoro, il sequel offrirà molti modi per avvicinarsi al gioco con diversi stili di gioco.

Horizon Forbidden West arriverà il 18 febbraio 2022 su PS4 e PS5.

Fonte: Gamepur.