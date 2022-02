Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn: la media dei voti su Metacritic è la stessa

Horizon Forbidden West è ormai vicinissimo al lancio su PS5 e PS4, e in rete sono comparse le recensioni della stampa internazionale, compresa quella di Eurogamer.it a cura di Stefano Silvestri.

In generale, il titolo di Guerrilla Games è stato molto apprezzato dai portali specializzati, salvo poche eccezioni. Attualmente, Horizon Forbidden West ha un punteggio di 89 su Metacritic ed è lo stesso del suo predecessore, Horizon Zero Dawn.

Un fatto curioso, considerando che Forbidden West migliora praticamente ogni aspetto meno forte del primo capitolo.

L'analista Benji Sales ha notato la stessa media dei voti e su Twitter ha scritto:

"Con quasi 100 recensioni contate, Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn hanno un punteggio Metacritic identico pari a 89. Non si vedono spesso un gioco e il suo sequel con lo stesso numero (ottimi punteggi per entrambi)".

With nearly 100 Reviews Counted Horizon Forbidden West and Horizon Zero Dawn have an identical Metacritic Score at 89



That's wild. Not often you see a game and it's sequel land on the same number like that (Great scores for both) pic.twitter.com/A6JCpcHDLU — Benji-Sales (@BenjiSales) February 14, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Twitter.