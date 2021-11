Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn: il secondo episodio di Gaia Cast spiega gli eventi storici del gioco

Guerrilla Games ha pubblicato nella giornata di oggi il secondo episodio del podcast ufficiale di GAIA Cast incentrato sull'universo di Horizon Zero Dawn, toccando per certi versi anche quello di Horizon Forbidden West, il sequel di prossima uscita.

Questo secondo episodio vede le presentatrici Anne e Chanté intervistare il narrative director presso Guerrilla Games Ben McCaw. Il focus è sugli eventi catastrofici del 21° secolo in Horizon Zero Dawn e di conseguenza come hanno influenzato la storia del primo capitolo. Il podcast è davvero molto interessante poiché mostra effettivamente quanto lavoro c'è dietro la storia di Horizon.

In precedenza, il primo episodio del podcast ha parlato di Aloy, la protagonista creata da Guerrilla. Ulteriori episodi riguarderanno le diverse tribù, la guerra civile di Carja, le creature robot e altro ancora. Qui di seguito potete dare uno sguardo al secondo episodio.

Horizon Forbidden West uscirà per PlayStation 4 e PlayStation 5 il 22 febbraio 2022.