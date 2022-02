Horizon Forbidden West e LEGO insieme per lanciare il set Collolungo

Horizon Forbidden West riceverà un set LEGO ufficiale tra qualche mese. Il set "Collolungo" sarà lanciato il 22 maggio, e sarà venduto al dettaglio ad un prezzo di $ 79,99. Chi ha familiarità con Horizon Forbidden West e ovviamente Zero Dawn riconoscerà il Collolungo come un gigantesco colosso di una macchina, che domina il paesaggio circostante.

In tutto, il set LEGO conterrà esattamente 1222 pezzi, che dovrebbero facilmente riempire una giornata per assemblare la grande bestia meccanica. Fondamentalmente, però, c'è in realtà una minifigure di Aloy Lego contenuta anche nel nuovo set, e senza dubbio i fan della serie la adoreranno. Il set LEGO arriverà solo tra qualche mese anche se lo stesso Horizon Forbidden West è proprio dietro l'angolo.

Come seguito dell'avventura originale di Guerrilla nel 2017, Forbidden West riporta la protagonista Aloy verso una nuova avventura, mentre la nostra eroina si dirige a Ovest verso la costa occidentale di un'America da tempo in rovina.

Horizon Forbidden West sta per arrivare, esattamente il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5. Se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Eurogamer