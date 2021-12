Horizon Forbidden West e LEGO: appare un set per costruire un Collolungo

Di recente, un rivenditore tedesco ha inserito in listino un set di LEGO raffigurante un Collolungo di Horizon Zero Dawn. Come notato dall'utente di Instagram brick_clicker, il set, ora rimosso, dovrebbe appartenere alla serie LEGO Gaming.

Il prodotto ha anche un suo codice, 76989 Horizon Zero Dawn Tallneck, è sprovvisto di un'immagine ma ha un'età consigliata dai 18 anni in su. Non ci è dato sapere se sarà inclusa anche una piccola rappresentazione in scala di Aloy, ma altri dati certi sono prezzo e data di lancio: 79,99€, in uscita il primo maggio 2022.

Gira voce dell'esistenza di una serie LEGO gaming da settembre quando un rivenditore polacco ha listato un possibile set di LEGO a tema Overwatch 2 come parte della gamma LEGO Gaming. Ad oggi questa serie di set dovrebbe includere 11 set, inclusi quelli su Overwatch 2 e il Collolungo di Horizon.

Fonte: PlayStation Lifestyle