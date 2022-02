Horizon Forbidden West potrebbe includere una meccanica molto attesa dai fan

Un recente leak di Horizon Forbidden West ha rivelato che una caratteristica tanto attesa sta arrivando nel sequel.

Secondo un post su ResetEra, una recensione del sito cinese NGA ha fatto trapelare accidentalmente alcuni dettagli su Horizon Forbidden West.

Vi avvertiamo che il resto della news contiene spoiler sulle funzionalità e meccaniche del titolo, quindi se non volete anticipazioni vi invitiamo a sospendere la lettura.

Come riportato nel thread ResetEra, Horizon Forbidden West avrà finalmente una meccanica di volo molto richiesta dai fan. Un estratto tradotto dalla recensione suggerisce che il Sunwing - uno pterosauro meccanico con ali a energia solare - "potrà essere usato come cavalcatura". Non è chiaro, tuttavia, se anche altre macchine avranno la stessa funzionalità.

Sebbene sia un'entusiasmante nuova aggiunta alla serie Horizon, forse non sorprende che Guerrilla abbia deciso di implementare questa meccanica nel sequel. In effetti, all'inizio di quest'anno, è stato scoperto che Horizon Zero Dawn a un certo punto aveva una meccanica di volo in una delle prime build. In un video contenente immagini di Horizon Zero Dawn che risalgono al 2012, abbiamo visto Aloy cavalcare sul dorso di quello che sembra un Glinthawk.

I fan di Horizon Forbidden West sospettavano da tempo che una meccanica di volo fosse in arrivo nel gioco. Un post sul subreddit di Horizon mostra i fan che teorizzano da tempo che questa feature sarebbe apparsa in Forbidden West.

Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022 e sarà disponibile sia su PS4 che PS5.

Fonte: Gamesradar.