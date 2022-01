Horizon Forbidden West ed il mini gioco 'Batosta Meccanica' in nuovi dettagli

Come vi abbiamo riportano nella precedente notizia, diverse testate giornalistiche tra cui IGN hanno potuto dare uno sguardo in anteprima ad Horizon Forbidden West, il prossimo capitolo sviluppato da Guerrilla Games.

Ora sono arrivate nuove informazioni, in particolare sul minigioco che sarà presente all'interno di Forbidden West. Stiamo parlando di "Batosta Meccanica", di cui avevamo già accennato lo scorso anno. Questo minigioco si svolge su un tabellone composto da tessere con ogni tessera che rappresenta un diverso tipo di terreno.

L'obiettivo principale di Batosta Meccanica è eliminare l'esercito di macchine degli avversari, muovendosi sul tabellone per distruggere i nemici meccanici, assicurando di mantenere le nostre unità in buona salute e utilizzando tutti i vantaggi offerti dal terreno circostante. Ogni macchina inoltre ha diverse statistiche come la salute il danno ed il movimento, proprio come se fosse un gioco in stile Warhammer.

Horizon Forbidden West arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 18 febbraio.

Fonte: GamesRadar