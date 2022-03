Horizon Forbidden West modifica la vegetazione per migliorare la modalità prestazioni

Un'altra patch è arrivata per Horizon Forbidden West, portando l'esclusiva PlayStation alla versione 1.07.

Questo aggiornamento apporta diverse "modifiche" alla vegetazione per migliorare la qualità dell'immagine nella modalità Prestazioni e lo sviluppatore Guerrilla Games ha ora chiesto ai fan il loro feedback.

Tuttavia, i problemi grafici segnalati, inclusi shimmering, sharpening e screen saturation, sono ancora in fase di studio.

Altre aggiunte in questa patch includono un'opzione "always off" per armi, munizioni, strumenti e pozioni sul vostro HUD, oltre a dozzine di correzioni di bug.

Le patch note complete sono disponibili su Reddit.

We've made several tweaks to vegetation to improve image quality in the Favor Performance mode and will continue to investigate reported graphical issues regarding shimmering, sharpening and screen saturation. Please keep using the Support Form for this: https://t.co/NM2ROkqDwU — Guerrilla (@Guerrilla) March 9, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Questa è la terza patch in tre settimane per Horizon Forbidden West. Guerrilla ha già pubblicato diversi aggiornamenti per risolvere problemi con l'HDR e bug da quando il titolo è arrivato a febbraio.

Fonte: Eurogamer.net.