Horizon Forbidden West si aggiorna alla versione 1.06, ecco cosa cambia

Horizon Forbidden West ha ricevuto una nuova patch su PlayStation 5 e PlayStation 4, che aggiorna il titolo alla versione 1.06 e che include correzioni e soluzioni ad alcuni bug segnalati dalla community.

La stragrande maggioranza di queste correzioni è legata a problemi nelle missioni che, in alcuni casi, potrebbero portare a un blocco del gioco, ma ci sono anche correzioni nella grafica, nell'interfaccia e altro per questa avventura open world.

"Continuate a segnalare eventuali problemi attraverso il modulo di supporto", afferma Guerrilla Games attraverso un post su Twitter. "Apprezziamo tutti coloro che hanno dedicato del tempo a inviare le informazioni, è un grande aiuto per i nostri team".

Patch 1.06 for Horizon Forbidden West is live now! Our team addresses more community-reported issues, and will continue to look into more issues and feedback.



Guerrilla (@Guerrilla) March 2, 2022

L'elenco completo può essere trovato sulla pagina apposita di Reddit. Le varie correzioni includono una migliore transizione tra diversi modelli di oggetti, miglioramenti visivi e sonori nei filmati e molto altro.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Eurogamer