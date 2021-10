Horizon Forbidden West presente al Play! Play! Play! con un interessante video riassuntivo

Nel corso dell'evento Play! Play! Play! tenutosi ieri e organizzato da PlayStation Japan è stato protagonista anche l'attesissimo Horizon Forbidden West, nuova avventura di Aloy in arrivo a inizio 2022 sulle console Sony.

Nel corso del segmento dedicato al gioco di Guerrilla, è stato mostrato un video approfondito che riassume tutto quello che abbiamo visto del gioco fino ad oggi e quindi quello che possiamo aspettarci all'uscita.

Non si tratta quindi di materiale inedito, che difficilmente troverebbe spazio in un evento pensato esclusivamente per gli utenti giapponesi, ma di un recap abbastanza interessante. Nel video, possiamo anche vedere una delle presentatrici alla prova con Horizon Zero Dawn Complete Edition, che ha recentemente ricevuto una patch di ottimizzazione per PlayStation 5 rendendo il gioco più bello che mai sull'ammiraglia Sony, con supporto a 4K e 60fps.

Per quanto riguarda invece la nuova avventura di Aloy, sono stati mostrati gli screenshot e le sequenza già note di gameplay, con focus sul combattimento con il gigantesco Tremorzanna.

Horizon Forbidden West sarà disponibile in esclusiva su console PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 18 febbraio 2022. Dopo un'iniziale comunicazione del contrario, Sony ha in seguito annunciato che gli utenti su PS4 riceveranno un upgrade gratuito per la versione PlayStation 5.

Fonte: YouTube