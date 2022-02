Horizon Forbidden West è uscito e PlayStation Asia pubblica progetti per creare due Macchine con la carta

Per celebrare il lancio di Horizon Forbidden West, PlayStation Asia ha pubblicato due progetti da scaricare per creare due Macchine di carta. Sunwing e Clawstrider, mostri presenti nel gioco, sono disponibili sia in versione colorata che in bianco e nero. Oltre a questo, PlayStation Asia ha caricato una guida video dettagliata che spiega come costruire questi modelli.

I modelli richiedono quasi un centinaio di pagine in totale in formato A4, ma il risultato varrà sicuramente la pena, dato che sembrano davvero molto dettagliati e bellissimi da esporre una volta completati.

Oltre a questo, se i fan sono fiduciosi delle loro capacità, possono utilizzare l'hashtag #HFWPapercraft attraverso Twitter e menzionare l'account PlayStationAsia per avere la possibilità di vincere un set regalo di Horizon Forbidden West. Ricordiamo però che questo concorso è limitato esclusivamente ai paesi del sud-est asiatico.

La pagina di PlayStation Asia ha pubblicato anche diversi artwork di quattro artisti che di certo i fan di Horizon Forbidden West non vorranno lasciarsi scappare.

Fonte: PlayStation Life Style