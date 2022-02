Horizon Forbidden West ha colpito nel segno e PlayStation è al settimo cielo per le recensioni della critica

Il lancio di Horizon Forbidden West è ormai dietro l'angolo e da ieri la rete è stata invasa dalle recensioni della critica internazionale.

Anche Eurogamer.it ha parlato in modo approfondito di questo attesissimo sequel nella recensione a cura di Stefano Silvestri e, come abbiamo visto in notizie precedenti, l'esclusiva PlayStation è stata molto apprezzata in generale dalla stampa specializzata.

Quella riservata al ritorno di Aloy è stata un'accoglienza davvero molto positiva e questo ha reso particolarmente felice l'ex Guerrilla ora a capo di PlayStation Studios, Hermen Hulst, che su Twitter ha scritto:

"Sono felicissimo di leggere tutti questi fantastici elogi per un gioco meraviglioso realizzato da un team eccezionale!"

so happy to read all this wonderful praise for a gorgeous game made by a fantastic team! @Guerrilla #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/F9Ju8mB5Yk — Hermen Forbidden Hulst (@hermenhulst) February 14, 2022

Anche il director Mathijs de Jonge ha voluto celebrare l'accoglienza riservata a Forbidden West dicendo:

"Con l'arrivo delle recensioni, volevo solo dire che sono incredibilmente orgoglioso di ciò che siamo riusciti a creare, ancora di più in queste circostanze speciali. Grazie mille a tutti coloro che sono stati coinvolti!"

As reviews are rolling in, just wanted to say that I?m incredibly proud of what we managed to create, even more so during these special circumstances. Big thanks to everyone involved!? #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/kP7dZtDcTr — Mathijs de Jonge (@dejongemathijs) February 14, 2022

Infine, l'executive producer Angie Smets ha scritto su Twitter:

"Sono al settimo cielo leggendo tutte queste meravigliose recensioni... Mi sento immensamente grata di lavorare con questo team incredibilmente talentuoso. Non potrei essere più orgogliosa di tutti".

Over the moon reading all these wonderful reviews coming in... Feeling immensely grateful to work with this incredibly talented team.

Couldn?t be more proud of everyone @Guerrilla ??#HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/IRU3gTV8JP — Angie Smets (@AngieSmets) February 14, 2022

Horizon Forbidden West arriverà il 18 febbraio su PS4 e PS5.

Fonte: Twitter 1 - Twitter 2 - Twitter 3.