Horizon Forbidden West potrebbe avere almeno un DLC in futuro

Sony non ha annunciato da nessuna parte di eventuali contenuti scaricabili aggiuntivi per Horizon Forbidden West, né ne è stata fatta menzione nelle varie recensioni (e c'è una spiegazione per questo), ma sembra che anche il secondo capitolo della storia di Aloy riceverà almeno un DLC, come fu per Zero Dawn.

Il dettaglio ci arriva dalla VSC Rating Board, l'ente britannico che si occupa di proporre un rating di un videogioco, che annuncia in un breve video che "il gioco offre ai giocatori la possibilità di connettersi ha un negozio online dove possono comprare espansioni scaricabili di prossimo arrivo".

In effetti, questo particolare presente anche nella copia fisica dell'ultima opera di Guerrilla Games: l'icona di "acquisti in-game" si trova proprio vicino all'indicazione del PEGI - e questo non poteva essere notato dai vari recensori che hanno ottenuto la review copy perché le review copy vengono inviate in formato digitale.

Check out our latest instalment of the VSC's Age Rating Guides. In this episode we look at Horizon Forbidden West, and explain why it received its age rating. Are there any games you would like us to cover in the future? Let us know! pic.twitter.com/3PSE840xcF — VSC Rating Board (@GamesRatingUK) February 25, 2022

Una considerazione ulteriore della fonte fa notare che anche Ratchet and Clank Rift Apart dovrebbe avere un negozio digitale, ma in realtà non è così. Potrebbe quindi essere una mossa precauzionale da parte di Sony nel caso in cui, in futuro, volessero aggiungere dei contenuti per i loro giochi.

