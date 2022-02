Horizon Forbidden West per PS4 in una nuova clip che mostra Aloy combattere contro il Tremortusk

Manca poco più di una settimana al lancio ufficiale di Horizon: Forbidden West. Tra i giochi come Sifu ed Elden Ring, l'ultimo capitolo di Guerrilla Games è perfettamente inserito in un mese straordinario per quanto riguarda le uscite.

Con l'avvicinarsi del lancio, anche il suo marketing è aumentato con i dettagli sulle sfide, le attività e gli insediamenti che i giocatori sperimenteranno ed esploreranno. Molte macchine sono state mostrate in questo tempo e molte altre devono ancora essere rivelate. Il Tremortusk è apparso ripetutamente durante il marketing del gioco finora, e ora possiamo dare uno sguardo più da vicino grazie ad una nuova clip che mostra il gioco in esecuzione su PlayStation 4.

Guerrilla Games ha recentemente pubblicizzato la sua edizione PS4 di Horizon: Forbidden West con più filmati, dimostrando che il gioco offrirà una grafica straordinaria sia che i giocatori lo acquistino su PS4 o PS5. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad Aloy che combatte contro il Tremortusk.

Get ready to.... FIGHT! ?



See Aloy take on a Tremortusk in the wild, captured on PS4! #HorizonForbiddenWest #RiseAboveOurRuin pic.twitter.com/DOPzxdpdH0 — Guerrilla (@Guerrilla) February 10, 2022

Come possiamo vedere, la breve clip mostra più degli attacchi di Tremortusk, come proiettili di sfere di energia fluttuanti che si disperdono dalla sua schiena e laser viola che sparano da sotto i suoi occhi. Con solo una frazione della sua barra della salute rimasta dopo gli attacchi successivi, Aloy corre intorno al lago ghiacciato per eludere i numerosi attacchi a lungo raggio del Tremortusk. Aloy raggiunge la cima di una formazione rocciosa e salta verso l'alto dove è in grado di sferrare una freccia su uno dei punti deboli del Tremortusk.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

