Horizon Forbidden West su PS4 'gira bene', parola di Guerrilla Games

Guerrilla Games ha elogiato le prestazioni della versione PS4 di Horizon Forbidden West, che, nonostante non sia tecnicamente sbalorditiva come l'edizione PS5 del gioco, "regge ancora abbastanza bene", secondo il direttore tecnico Michiel van der Leeuw.

Parlando attraverso un'intervista, ha spiegato che il team ha preso di mira una serie di effetti di fascia alta per Horizon Forbidden West su PS5, ma ritiene che la versione PS4 sia più che all'altezza in confronto. "Fin dall'inizio, abbiamo puntato ad avere personaggi ad alta fedeltà, ambienti ad alta fedeltà, vegetazione ad alta fedeltà, tutto, solo per PS5. Quindi vedrete modelli diversi per la versione PS4, ma con lo stesso tipo di atmosfera durante il gioco".

"Sono abbastanza felice di come è andata a finire. Sono molto orgoglioso della versione PS5. Ma la versione PS4 ha lo stesso tipo di atmosfera, lo stesso tipo di sensazione. Certo, è una generazione più vecchia, ma credo che regge abbastanza bene" ha dichiarato.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile da domani 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Engadget