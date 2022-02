Horizon Forbidden West in esecuzione questa volta su PS4 grazie ad un nuovo video gameplay

Volete vedere Horizon Forbidden West in esecuzione su una PS4 base? Bene, Sony ha pubblicato un breve video di 22 secondi, che mostra come gira il prossimo titolo di Guerrilla Games su una console last-gen.

Il filmato è stato pubblicato su un aggiornamento al post sul blog di Sony, che annunciava l'entrata di Forbidden West in fase Gold. Sebbene Sony abbia mostrato principalmente video per PS5 negli ultimi tempi, ha cambiato leggermente marcia e ci ha fornito circa 22 secondi di gioco su PS4.

Mentre la potenza di PS5 ha consentito a Guerrilla di aggiungere ulteriori livelli di dettaglio al gioco sulla nuova console, lo scorso settembre il team di sviluppo aveva dichiarato che lo studio vuole offrire un'esperienza ugualmente avvincente su entrambe le piattaforme. "In realtà abbiamo sviluppato e testato il gioco contemporaneamente sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, perché è molto importante per noi come studio garantire ai giocatori di PlayStation 4 un'esperienza ugualmente coinvolgente", aveva affermato lo studio. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: PlayStation