Horizon Forbidden West su PS5 ha caricamenti così veloci che il team ha dovuto rallentarli di proposito

Uno dei tanti vantaggi sia di PlayStation 5 che di Xbox Series X/S è che queste nuove piattaforme consentono caricamenti molto veloci rispetto al passato. Tuttavia, durante lo sviluppo di Horizon Forbidden West, gli sviluppatori si sono imbattuti in un piccolo problema: il gioco si caricava troppo velocemente su PlayStation 5.

Questo probabilmente non sembra un gran problema, soprattutto perché l'originale Horizon Zero Dawn a volte poteva vedere schermate di caricamento di un minuto se si utilizzava il viaggio veloce. Ma gli sviluppatori di Horizon Forbidden West volevano che i loro giocatori avessero esperienze simili, indipendentemente dalla console su cui lo giocavano, e questo includeva la possibilità di leggere i suggerimenti che compaiono nella schermata di caricamento.

In una recente intervista, il game director Mathijs de Jonge ha affermato che il viaggio veloce si carica in circa quattro o cinque secondi, che è troppo veloce perché i giocatori possano leggere i suggerimenti. Per garantire che i giocatori possano leggerli, Guerrilla Games ha aggiunto una funzione su PS5 in cui i giocatori devono premere X dopo che il gioco è stato caricato, in modo che possano scegliere di leggere i suggerimenti finché vogliono.

Finalmente i giocatori possono addentrarsi nel mondo di Horizon Forbidden West disponibile già da qualche giorno: in UK il gioco è stato il secondo lancio di sempre di maggior successo per PS5.

Fonte: TechRadar