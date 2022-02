Horizon Forbidden West per PS5 costa di meno se acquistato dal browser

Horizon: Forbidden West per PS5 costa attualmente $10 in meno se acquistato tramite un browser web.

A poco più di una settimana dall'uscita del 18 febbraio, molti utenti PlayStation 5 hanno preordinato il gioco tramite PS Store. Tuttavia, sembra che non sia il posto più economico per acquistare il gioco.

I giocatori che acquisteranno Forbidden West per PS4 avranno accesso alla versione PS5 gratuitamente. Tuttavia, se visualizzato su una console PlayStation 5, gli utenti hanno solo la possibilità di acquistare la versione PS5 del gioco per $69,99 o la Digital Deluxe Edition per $79,99.

Ma coloro che accedono al gioco tramite un browser hanno la possibilità di acquistare la versione PS4 per $59,99, che include l'upgrade a PS5 gratis.

L'anno scorso, Sony ha deciso di non fornire un upgrade gratuito alla versione PS5 di Horizon: Forbidden West. Alcuni giorni dopo aver annunciato che il gioco avrebbe inizialmente comportato un costo di aggiornamento di $10, il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha pubblicato una dichiarazione facendo marcia indietro sul cambiamento.

"L'anno scorso ci siamo impegnati a fornire upgrade gratuiti per i nostri titoli di lancio cross-gen, che includevano Horizon Forbidden West. Anche se il profondo impatto della pandemia ha spinto Forbidden West fuori dalla finestra di lancio che avevamo inizialmente previsto, rimarremo fedeli alla nostra offerta: i giocatori che acquisteranno Horizon Forbidden West su PlayStation 4 potranno eseguire l'aggiornamento alla versione PlayStation 5 gratuitamente".

Ha aggiunto: "voglio anche confermare che, andando avanti, i titoli cross-gen first party esclusivi per PlayStation (di recente uscita su PS4 e PS5), sia digitali che fisici, offriranno un'opzione di upgrade digitale da $10 da PS4 a PS5. Ciò si applicherà al prossimo God of War e Gran Turismo 7 e a qualsiasi altro titolo esclusivo cross-gen per PS4 e PS5 pubblicato da Sony Interactive Entertainment".

Al momento non è chiaro se la versione PS5 cambierà il suo prezzo in vista del lancio, ma considerando l'uscita del gioco la prossima settimana, è molto probabile che i clienti abbiano acquistato la versione da $69,99 senza rendersi conto che avrebbero potuto risparmiare $10.

Fonte: VGC.