Horizon Forbidden West PS5 miglior lancio di sempre negli USA ad oggi

Mentre gran parte dell'attenzione del pubblico a febbraio si è concentrata su Elden Ring, non dimentichiamo Horizon Forbidden West, che è diventato il lancio in dollari di maggior successo di PS5 fino ad oggi.

Secondo Mat Piscatella, membro del gruppo NPD, il nuovo lavoro di Guerrilla Games si è classificato al secondo posto nelle vendite complessive nel febbraio 2022 negli Stati Uniti, dietro solo a Elden Ring. Oltre a questo, Horizon Forbidden West ha raggiunto la vetta delle vendite su PS5 durante questo periodo di tempo.

Ma non è tutto, poiché le vendite in dollari della versione PlayStation 5 di Horizon Forbidden West hanno stabilito un nuovo record per il mese di lancio su questa console. Anche se non abbiamo ancora numeri specifici relativi alle unità vendute, ciò potrebbe significare che molte persone hanno optato per una delle edizioni speciali che costano più di $ 70.

US NPD PREMIUM GAMES - Horizon II: Forbidden West was the 2nd best-selling game of February 2022, while also ranking 1st on PlayStation platforms. Dollar sales of the PlayStation 5 version of Horizon II: Forbidden West set a new launch month record for the PlayStation 5 platform. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 11, 2022

Horizon Forbidden West è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.